Правила проезда по МСД изменятся с 15 февраля

Правила проезда по Московскому скоростному диаметру изменятся с 15 февраля. Утром и вечером воспользоваться магистралью можно будет только платно. Информацию об этом опубликовали на сайте МСД .

«Изменения будут введены только по будням в критически загруженные периоды дня: с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00, чтобы не достигать предельной перегрузки дороги. Все остальное время правила проезда будут такими же, как сейчас, — поездка будет бесплатной», — пояснили в публикации.

Новые тарифы составят от пяти до 45 рублей в зависимости от протяженности маршрута. МСД от Бусиновской развязки и до Варшавского шоссе разделят на 10 участков, проезд по каждому из них составит пять рублей.

В департаменте подчеркнули, что изменения затронут лишь 0,4% всех автомобилистов Москвы. Для водителей, совершающих транзитную поездку через Москву по МСД, продолжит действовать тариф в 950 рублей.

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