Продажи машин Lada в России в апреле побили рекорд 2012 года | 360°

Транспорт 02 мая 2024, 16:01 Продажи машин Lada в России в апреле побили рекорд 2012 года

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Продажи автомобилей Lada в России в апреле выросли на 64,8%. Это абсолютный максимум с 2012 года, сообщил портал «Государственные новости» со ссылкой на данные официального производителя «АвтоВАЗ».

Особо отличилась модель Vesta, в апреле продали более 13 тысяч таких автомобилей. Достойные результаты показала и Lada Granta — ее продажи выросли на 7,7% по сравнению с прошлогодними показателями.

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Отмечается, что всего с начала 2024 года официальные дилеры Lada продали более 137 тысяч автомобилей.