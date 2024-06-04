Продажи китайских компактных кроссоверов DFSK 500 запустят в России

На российском автомобильном рынке начнут продавать китайские компактные кроссоверы DFSK 500 официального дистрибьютора линейки Dongfeng. Об этом написали «Известия».

Автомобиль имеет 1,5-литровый мотор мощностью 116 лошадиных сил. В комплектацию входят обогрев передних сидений, бесключевой доступ, кондиционер, круиз-контроль, датчик света и камера заднего вида. Производители оснастили кроссовер мультимедиа с сенсорным семидюймовым экраном.

Дату выхода DFSK 500 на рынок и стоимость модели объявят до конца июня.

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