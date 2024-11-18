Продакт-менеджер ENERGON Николаевич: очистка клемм и обработка их специальными средствами защитит аккумулятор зимой

Продакт-менеджер ENERGON Дмитрий Николаевич в разговоре с «Известиями» дал совет автомобилистам, как защитить аккумулятор в зимнюю погоду.
Главной проблемой у аккумулятора в это время года эксперт назвал окисление клемм. По его словам, регулярная их проверка может предотвратить многие неприятности.
«Очистка клемм и обработка их специальными защитными составами помогут обеспечить надежное соединение», — сообщил собеседник.
Аккумулятор рекомендуется заряжать при комнатной температуре. Это обеспечит более полный заряд, поскольку при низких температурах эффективность зарядки снижается. Николаевич также призвал периодически проверять уровень электролита и при необходимости доливать дистиллированную воду.
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