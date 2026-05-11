Прямую электричку скоро запустят между ДНР и Ростовской областью

Бондаренко: электрички ДНР — Ростовская область могут запустить до конца года

Ростовская область и ДНР подошли к финальной стадии организации запуска межрегиональной электрички, технически все уже готово. Об этом ТАСС сообщил министр транспорта республики Александр Бондаренко.

«Я считаю главным вопросом — восстановление нашего пассажирского железнодорожного сообщения с другими субъектами РФ. Естественно, в приоритете сейчас стоит Ростовская область. Мы подошли к финальной стадии реализации», — уточнил он.

Министр добавил, что единственной проблемой, задерживающей запуск электропоездов, остается организация их безопасного пропуска. Речь идет о прохождении пропускного пункта и досмотровых мероприятий.

Бондаренко добавил, что федеральный центр помогает в проработке обновление подвижного состава электропоездов. Он выразил надежду, что электрички запустят до конца 2026 года.

Ранее в Минтрансе России сообщили о полном восстановлении авиасообщения на южном направлении.