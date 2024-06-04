Президент Латвии предупредил о фатальных последствиях закрытия Балтики
Президент Латвии Ринкевичс: закрытие Балтики для судов станет объявлением войны
Закрытие Балтийского моря для судов из России равнозначно объявлению войны, однако страны НАТО должны рассмотреть такую возможность. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил об этом Financial Times.
Он обвинил Россию в причастности к повреждению кабелей в Балтийском море в октябре 2023 года. По мнению Ринкевичса, союзникам следовало рассмотреть разные варианты ответных мер.
«Мы должны иметь возможность обсуждать все виды инструментов. <…> [Это] не говорит о том, что все из них можно использовать», — сказал он.
Ринкевичс заявил, что альянс не станет запускать ракеты из-за настолько незначительного случая. Блокирование судоходства он приравнял к «объявлению войны» и назвал более реалистичным вариант усиления патрулирования акватории.
Идея закрыть Балтику для России прозвучала также после после аварии на газопроводе Balticconnector. Замминистра иностранных дел Александр Грушко предупредил о последствиях блокировки.