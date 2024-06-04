Президент Латвии предупредил о фатальных последствиях закрытия Балтики

Закрытие Балтийского моря для судов из России равнозначно объявлению войны, однако страны НАТО должны рассмотреть такую возможность. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил об этом Financial Times .

Он обвинил Россию в причастности к повреждению кабелей в Балтийском море в октябре 2023 года. По мнению Ринкевичса, союзникам следовало рассмотреть разные варианты ответных мер.

«Мы должны иметь возможность обсуждать все виды инструментов. <…> [Это] не говорит о том, что все из них можно использовать», — сказал он.

Ринкевичс заявил, что альянс не станет запускать ракеты из-за настолько незначительного случая. Блокирование судоходства он приравнял к «объявлению войны» и назвал более реалистичным вариант усиления патрулирования акватории.

Идея закрыть Балтику для России прозвучала также после после аварии на газопроводе Balticconnector. Замминистра иностранных дел Александр Грушко предупредил о последствиях блокировки.