Преподаватель РТУ МИРЭА Шутов рассказал, что электросамокаты могут притягивать молнии | 360°

07 мая 2024, 15:17
Преподаватель РТУ МИРЭА Шутов рассказал, что электросамокаты могут притягивать молнии
Преподаватель РТУ МИРЭА Василий Шутов в разговоре с изданием Life призвал жителей Москвы и Московской области отказаться от поездок на электросамокатах на текущей неделе. В регионе в ближайшие дни передают дождливую и ветреную погоду.
Эксперт пояснил, что передвигаться на этом виде транспорта в непогоду небезопасно, поскольку электросамокаты могут притягивать молнии.
Реклама
«Значительно снижается сцепление с дорожным покрытием, самокат становится менее управляемым», — сказал Шутов.
При нарушении заводской гидроизоляции попадание воды может привести к серьезной поломке, добавил он.
Электросамокаты
Реклама
Реклама