Преподаватель РТУ МИРЭА Шутов рассказал, что электросамокаты могут притягивать молнии | 360°

Транспорт 07 мая 2024, 15:17 Преподаватель РТУ МИРЭА Шутов рассказал, что электросамокаты могут притягивать молнии

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Преподаватель РТУ МИРЭА Василий Шутов в разговоре с изданием Life призвал жителей Москвы и Московской области отказаться от поездок на электросамокатах на текущей неделе. В регионе в ближайшие дни передают дождливую и ветреную погоду.

Эксперт пояснил, что передвигаться на этом виде транспорта в непогоду небезопасно, поскольку электросамокаты могут притягивать молнии.

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«Значительно снижается сцепление с дорожным покрытием, самокат становится менее управляемым», — сказал Шутов.

При нарушении заводской гидроизоляции попадание воды может привести к серьезной поломке, добавил он.