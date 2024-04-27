Представитель «НИИАТ» Комаров: б/у запчасти должны соответствовать тем же стандартам, что и новые детали | 360°

Транспорт 27 апреля 2024, 14:04 Представитель «НИИАТ» Комаров: б/у запчасти должны соответствовать тем же стандартам, что и новые детали

Читать 360 в

Заместитель генерального директора по научной работе в ОАО «НИИАТ» Виталий Комаров в беседе с «ФедералПресс» прокомментировал возможность внедрения практики использования б/у автозапчастей в рамках страхования ОСАГО.

По его словам, б/у запчасти должны соответствовать тем же стандартам, что предъявляются к новым деталям. Речь идет о качестве, безопасности и долговечности.

Реклама

Во время выступления на конференции «Claims&Pays 2024. Урегулирование убытков в страховании» эксперт отметил, что подобная практика поможет сократить время простоя автомобиля из-за нехватки запасных частей на 80–90%.