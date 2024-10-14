Представитель компании «ЕвроАвто» Плисов посоветовал автомобилистам присмотреться к китайским зимним шинам
Заместитель генерального директора компании «ЕвроАвто» Илья Плисов в разговоре с изданием kp.ru дал советы автомобилистам для правильного выбора зимней резины.
По словам эксперта, российская шинная промышленность после ухода западных брендов находится на пике формы. В стране официально осталась итальянская компания Pirelli, чьи заводы находятся в Кирове и Воронеже. Кроме того, японская компания Yokohama возобновила свое производство в Липецке еще в 2022 году.
Китайские бренды Sailun, Triangle, Maxxis, HIFLY имеют невысокие цены на шины вполне сносного качества. По словам эксперта, речь идет не только о летней резине, но и о зимней. Если водителям хочется приобрести товар более высокого качества, придется обращаться к тем, кто занимается параллельным импортом.