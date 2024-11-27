Представитель FIT SERVICE Родионов: первичный осмотр авто не должен стать основой для принятия решения о покупке

Технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов FIT SERVICE Никита Родионов в беседе с «Известиями» рассказал, на что обратить внимание при самостоятельном осмотре автомобиля перед покупкой.

По словам эксперта, первичный осмотр не должен стать основой для принятия решения о приобретении авто. На первом этапе осмотра покупатель сможет понять, подходит ли ему машина для дальнейшего тщательного изучения.

Родионов призвал обращать внимание на руль, ведь износ рулевого колеса — это показатель пробега автомобиля. Подозрение должно вызвать и обнаружение чрезмерно новых резиновых накладок на педалях. Новые накладки могут сообщать о серьезном пробеге и скрытых проблемах с автомобилем, пояснил собеседник.