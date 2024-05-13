Представитель FIT SERVICE Родионов: для подготовки авто к лету важно учитывать погоду и особенности эксплуатации машины | 360°

Транспорт 13 мая 2024, 16:02 Представитель FIT SERVICE Родионов: для подготовки авто к лету важно учитывать погоду и особенности эксплуатации машины

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Технический директор международной сети автосервисов FIT SERVICE Никита Родионов в беседе с «Известиями» рассказал, что для правильной подготовки автомобиля к лету важно учитывать не только погодные условия, но и особенности эксплуатации машины в данный период.

Отправляясь в дальнюю поездку, следует проверить систему охлаждения и систему кондиционирования.

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«Грязный, забитый радиатор — частая история. Почистите его до наступления жары. Это защитит двигатель от возможного перегрева», — добавил Родионов.

Для проверки работы кондиционера лучше всего заехать на профессиональное СТО, поскольку самостоятельно определить уровень хладагента невозможно, сказал эксперт.