Правила заказа такси изменили в аэропортах Московской области

Требования к вызову такси ужесточили в подмосковных аэропортах. Согласно принятому 22 марта постановлению Московской области, таксистам, предлагающим услуги по перевозке, можно будет работать только на специальных оборудованных стойках, сообщил «Коммерсант» .

Изменения затронут работу такси в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский. Теперь таксистам разрешено предлагать поездки только в специально оборудованных местах и запрещается это делать в здании аэропорта, на парковках, перронах, других сооружениях и 30-метровой зоне вокруг.

«В аэропортах работают так называемые зазывалы — люди, которые предлагают услуги такси, не имея разрешений. Как раз против этой незаконной деятельности и направлен запрет», — прокомментировала необходимость введения этих мер представитель Минтранса Подмосковья Евгения Каретникова.

Для пассажиров при этом радикально ничего не измениться. Заказать автомобиль такси можно будет используя мобильное приложение агрегатора, позвонить в службу такси или через стойки в аэропортах.