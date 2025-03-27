Правила медосвидетельствования на состояние опьянения захотели изменить в России

Правила проведения медицинского освидетельствования россиян на состояние опьянения хотят изменить с 1 сентября этого года. Проект приказа, подготовленный Минздравом, опубликовали на портале нормативных правовых актов .

Согласно документу, до осени 2031 года в России будет действовать обновленный порядок проведения освидетельствования алкогольного, наркотического и иного токсического опьянения.

Также авторы проекта уточнили перечень основных групп наркотических и психотропных веществ, включенных в исследования, с учетом изменения структуры наркопотребления в стране.

Обновился и алгоритм обследования при оказании экстренной медицинской помощи россиянам, пострадавшим при ДТП, или имеющим признаки отравления наркотиками.

Предполагается, что специалисты будут производить отбор биоматериалов — крови и мочи, которые будут храниться в течении недели, а после, при необходимости, подвергаться дополнительным исследованиям.