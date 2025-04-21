Повышенный скоростной режим вернули на трассах М-4 и М-11 после зимы

«Автодор» объявил о возвращении повышенного скоростного режима на М-4 и М-11

Введенные на время зимнего периода ограничения скорости для легковых и грузовых автомобилей массой до 3,5 тонны на трассах М-4 «Дон» и М-11 «Нева» прекратили действовать с понедельника, 21 апреля. Об этом сообщила пресс-служба «Автодора».

В компании подчеркнули, что водителей заставляли снижать скорость для повышения безопасности дорожного движения и снижения риска аварий зимой.

Теперь проезжающие по трассе М-4 автомобилисты могут разогнаться до 110 километров в час на участке с 296-го по 322-й километр для проезда участка города Ефремова в Тульской области, а также на участке с 706-го по 803-й километр трассы.

На дороге М-11 «Нева» скорость для автомобилистов повысили до 130 километров в час, начиная с 59-го километра в Московской области до Санкт-Петербурга.

До такого же показателя водители могут разогнаться на участке с 518-го по 544-й километр трассы М-4 «Дон» для объезда сел Новая Усмань и Рогачевка в Воронежской области.

В конце прошлой недели из-за обильных снегопадов максимальную скорость проезда транспорта по трассе М-11 «Нева» ограничили до 70 километров в час на участках в Новгородской и Ленинградской областях. В пресс-службе «Автодора» объяснили решение выездом снегоуборочной техники для уборки проезжей части.