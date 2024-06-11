Обломки моста вывезли из Балтиморского судоходного канала после мартовской аварии

AP: военные инженеры восстановили проходимость канала в порту Балтимора

CNP/AdMedia
Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Спустя несколько недель после обрушения моста военные инженеры и спасатели расчистили Балтиморский судоходный канал. Один из крупнейших портов США возобновил работу, сообщило агентство Associated Press.

Мост Фрэнсиса Скотта Ки обрушился 26 марта, его обломки заблокировали большую часть движения в гавань. За несколько недель военные инженеры и спасатели подняли со дна реки Патапско около 50 тысяч тонн стали и бетона. Движение по каналу и полноценную работу хаба возобновили.

Порт Балтимора считался одним из крупнейших в США. До временного закрытия он принимал больше техники, чем любой другой порт в стране.

Обрушение произошло из-за того, что контейнеровоз потерял управление и врезался в одну из опорных колонн. Погибли шесть дорожных рабочих, которые латали покрытие моста. Судно отбуксировали только 20 мая, почти два месяца оно оставалось застрявшим среди обломков.

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