Порядок регистрации машин изменится в России

В России изменится порядок регистрации транспортных средств. Владельцам машин не придется предъявлять полис ОСАГО, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции.
МВД России разработало поправки в Административный регламент по предоставлению государственной услуги по регистрации транспортных средств, чтобы привести его в соответствие с новым федеральным законодательством. Из списка обязательных документов для регистрации машины полиция предложила исключить полис ОСАГО.
Кроме того, при оформлении паспортов транспортных средств станет обязательным осмотр авто, ранее не состоявшего на государственном учете. Изменится также процедура предоставления госуслуги по регистрации и снятия транспорта с учета.
Минпромторг ранее предложил внести поправки в технический регламент «О безопасности колесных транспортных средств». Специалисты перечислили требования к повторному использованию запчастей.
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