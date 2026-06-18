Пользователи такси стали считать долгим ожидание более 25 секунд

Порог терпения пользователей «Яндекс Такси» при поиске машины сократился до 25 секунд. Об этом сообщил 360.ru руководитель продукта сервиса Евгений Малахов.

«Мы считали: 30 секунд — уже люди говорят, что это очень долго. Потом оно перешло на 27, буквально пару недель назад — на 25 секунд», — сказал он в ходе подкаста «Джентльмены предпочитают» на платформах 360.ru.

После этой отметки люди начинают отменять заказ, добавил Малахов. По словам гостя подкаста, сервис в ответ на это запустил таймер предсказания поиска: приложение заранее сообщает пользователю, через сколько минут будет найдена машина, и предлагает расширить список тарифов для ускорения подбора.

При массовом спросе — например, после крупных концертов — система показывает место пользователя в очереди на машину.