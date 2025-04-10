Политолог Гращенков высказал опасения относительно будущего китайских авто в России

Политолог, президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков в беседе с «ФедералПресс» высказал опасения относительно будущего китайских автомобилей в России.

По его мнению, несмотря на рост продаж, китайская экспансия может столкнуться с вызовами в ближайшие годы.

Гращенков отмечает, что производители из Китая не считают Россию приоритетным рынком из-за ограниченной емкости, высокой стоимости кредитов и нестабильности рубля. Ужесточение регуляторных мер также может снизить привлекательность китайских брендов.

По данным «Автостата», в 2024 году доля китайских машин составляла 58%, а в первом квартале 2025 года она снизилась до 49,6%. Одной из причин стало подорожание кредитов. Кроме того, Гращенков обращает внимание на возможное возвращение корейских брендов, которые усилят конкуренцию для китайских производителей.