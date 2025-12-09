Полисы ОСАГО подорожали для виновников ДТП с 9 декабря

Полисы ОСАГО с 9 декабря стали дороже для водителей, ставших виновниками аварий. Об этом сообщила пресс-служба Центробанка.

Финансовый регулятор расширил тарифный коридор базовых ставок ОСАГО для всех видов транспорта и сдвинул пределы тарифа на 15% вверх и вниз для легковых и прочих транспортных средств, а для мотоциклов – на 40%.

Подорожание полисов затронет в первую очередь автовладельцев, которые становятся виновниками ДТП и формируют основной объем убытков для компаний.

«Корректировка тарифов позволит страховщикам предлагать полисы по справедливой стоимости, более точно учитывающей риски водителей», — уточнил ЦБ.

Ранее о повышении цен на оформление ОСАГО предупредил автоэксперт Игорь Моржаретто. По его словам, средняя цена полиса в России составляла 7200 рублей и не менялась несколько лет. Эксперт добавил, что подорожание не скажется на большинстве автовладельцев, так как примерно половина из них имеют максимальные скидки.