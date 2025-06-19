Подмосковье станет поставщиком моторных масел для федеральной сети СТО

Моторные масла, рецептуры которых разработаны на Московском заводе «Газпромнефть — смазочные материалы» во Фрязине, будет поставлять в новую федеральную сеть станций технического обслуживания (СТО) автомобилей по всей России. Данное решение приняли на Петербургском международном экономическом форуме.

«Газпромнефть-СМ» и автодилер «РОЛЬФ» будут развивать сеть под объединенныи брендом. Клиентам будут предлагать широкий ассортимент масел и технических жидкостей, произведенных по международным стандартам качества. Предиктивный подход позволит предотвращать поломки и экономить на ремонте автомобилей.

У компании уже есть собственная сеть СТО, которая включает более 200 станций техобслуживания по всей России. Каждый год их услугами пользуются до полумиллиона автомобилистов.

«Партнерство с компанией „Рольф“ позволит увеличить географию сети и обеспечить российских автолюбителей качественным сервисом и высокотехнологичными маслами», — заявил гендиректор «Газпромнефти — смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

«Наша цель — обеспечить клиентов качественным сервисом международного уровня, а партнеров — надежной инфраструктурой для устойчивого и современного бизнеса», — подчеркнула гендиректор автомобильного дилера Светлана Виноградова.