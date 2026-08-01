«Победа» запустит рейсы между Ижевском и Петербургом с 10 августа

Рейсы «Победы» начнут курсировать между Петербургом и Ижевском с 10 августа. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

«Открываем новый маршрут: Санкт-Петербург — Ижевск», — заявили в компании.

Полеты будут осуществляться трижды в неделю, по понедельникам, средам и субботам. С 1 сентября вместо субботы самолеты станут летать по пятницам.

Ранее Росавиация аннулировала сертификат компании «ИжАвиа». Перевозчик не может выполнять коммерческие рейсы с 1 августа, продажу билетов приостановили. Уже приобретенные проездные документы остаются действительными.

До 1 февраля 2026 года компания продала почти 46 тысяч билетов из Ижевска в Москву, Петербург, Калининград, Сочи и Екатеринбург.