Песков опроверг проблемы со снабжением Калининграда по морю

Песков: о затруднениях в снабжении Калининграда не может быть и речи

Контроль за морскими перевозками в Калининградскую область возложили на правительство. Проблем со снабжением региона нет, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его процитировал «Интерфакс» .

«Эта тема важна, и не может быть и речи, чтобы были какие-то затруднения в снабжении Калининграда», — заверил официальный представитель Кремля.

Песков не подтвердил проблему недофинансирования морских перевозок в Калининградскую область. Он назвал одним из абсолютных приоритетов России снабжение отдаленного региона морским путем. Вопросом, по словам пресс-секретаря главы государства, занималось правительство.

Морские перевозчики пожаловались на нехватку предусмотренных в бюджете субсидий и несовершенные правила их распределения, сообщил РБК. Росморречфлот одобрил заявки всех 20 компаний, претендовавших на льготы, но выделенных средств оказалось недостаточно. Одна из фирм получила в 10 раз меньше денег, чем запрашивала.

Литва ограничила наземные грузоперевозки через свою территорию из-за санкций Евросоюза. В начале 2024 года страна ввела новый запрет — на выход на станциях Кяна и Кибартай.