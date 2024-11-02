Первый шоурум Lada открыли в Таджикистане

Стало известно об открытии в Душанбе первого шоурума с машинами Lada. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на торговое представительство России в Таджикистане.

Там рассказали о высоком потенциале зарубежного авторынка. Он обусловлен географическими особенностями региона, в частности, гористой местностью. Кроме того, эксперты отметили растущую экономику Таджикистана и высокую лояльность клиентов.

Кроме того автомобили Lada отвечают требованиям местных водителей. Речь идет об универсальности, высокой проходимости, простоте обслуживания, доступности запчастей и кастомизации под индивидуальные запросы покупателей.