Первый российский электромобиль «Атом» показали в Москве

Российские инженеры разработали новый электромобиль «Атом». Его заряд рассчитан на 500 километров пути, а двери открываются через смартфон. Чем еще отечественная новинка будет удивлять своих владельцев, выяснил 360.ru.

Директор по брэнду, маркетингу и связям с общественностью компании «Атом» Иван Соломин рассказал, что электромобиль «Атом» начали разрабатывать в конце 2021 года.

Он отметил, что практически во всех последних моделях обычных российских автомобилей есть китайские составляющие. «Атом» оказался не исключением, ведь в России пока не производят чипы. Помимо программного обеспечения, электроники, батареи, оптики, пластика и кузова, здесь все российское.

Предварительная масса автомобиля составляет 1900 тонн. Как и у всех электрокаров, у «Атома» задний привод. Кроме того, передние колеса освободили от приводов, что обеспечило электромобилю очень маленький радиус разворота — 4,9 метра. Водитель сможет поворачивать колеса максимально, что позволяет увеличить комфорт передвижения в городе.

Испытания «Атома» в городе еще не проходили, но он участвовал в краш-тестах на полигонах. Салон электромобиля имеет шесть подушек безопасности, а также проекцию информационного табло, где показывается скорость и заряд батареи прямо на лобовое стекло. Все четыре двери транспорта открываются не только в ручном и автоматическом режиме, но и через приложение в телефоне.

Специалист по связям с общественностью Искандер Миннулин добавил, что мощность «Атома» составляет 150 киловатт, это примерно 205 лошадиных силы. Батарея — 77 киловатт, это позволит ему проезжать до 500 километров.

На российский электромобиль уже есть предзаказы как от частных, так и от юридических лиц. Цену на «Атом» объявят перед запуском серийного производства, ближе к лету.