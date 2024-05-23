Перспективы транспортно-логистической отрасли обсудят в ходе ПМЭФ
«Росконгресс»: в ходе ПМЭФ обсудят перспективы транспортно-логистической отрасли
Ежегодная международная конференция «ТРИЛОГИЯ» пройдет на площадке Центра деловых связей РЖД во время Петербургского международного экономического форума.
Мероприятие состоится 4 июня. В конференции примут участие представители органов государственной власти, ведущие эксперты отрасли и владельцы частного бизнеса, сообщили в пресс-службе фонда «Росконгресс».
Спикеры обсудят решение задач по укреплению региональной интеграции в транспорте и логистике, а также перспективы выстраивания новых маршрутов в Евразии. Отдельно они затронут важность Северо-Западного региона в международных транспортных коридорах.
«Без внимания не останутся и крупнейшие инфраструктурные проекты на Северо-Западе, в Сибири и на Дальнем Востоке, роль Северного морского пути в современных условиях», — указали в пресс-службе фонда.
Конференция «ТРИЛОГИЯ» пройдет при поддержке ОАО РЖД. На мероприятии компания представит потенциал Октябрьской железной дороги, покажет инвестиционные проекты и уникальные логистические решения.