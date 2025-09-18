«Пенза-пресс»: перед поездкой важно проверить состояние тормозной системы машины

Соблюдение правил дорожного движения — залог безопасности на дороге. Однако перед поездкой также важно проверять автомобиль на наличие неисправностей, сообщила « Пенза-пресс ».

Так, необходимо обращать внимание на состояние тормозной системы. Среди возможных проблем — неэффективное торможение, нарушения герметичности гидравлического привода, перегибы и перекручивания шлангов.

Кроме того, существует риск столкнуться с неполадками рулевого управления. Речь идет о неисправности усилителя, подтекании рабочей жидкости, повреждении деталей крепления.

Еще одна частая проблема — дефекты колес и шин: внешние повреждения резины, отсутствие креплений на колесах, трещины и деформации на дисках и ободьях.