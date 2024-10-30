Партия из 50 новых троллейбусов прибудет в Екатеринбург до конца года

Администрация Екатеринбурга заключила контракт на поставку 50 новых троллейбусов, у которых будет удлиненный автономный ход. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на городскую мэрию.
Благодаря новому контракты власти смогут обновить почти половину троллейбусного парка города. В прошлом году уже купили такую же партию в полсотни транспортных средств, и жители Екатеринбурга сразу почувствовали улучшение городской среды.
Отмечается, что новые троллейбусы поступят в город уже до конца текущего года.
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