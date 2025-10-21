От Lada до Hyundai: продажи легковых поддержанных авто подскочили в России в сентябре

«Автостат»: продажи подержанных легковых авто в сентябре выросли на 4,5%

Объем продажи подержанных легковушек в России по итогам сентября составил 553,3 тысячи единиц. Это на 4,5% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили в аналитическом агентстве «Автостат» .

В топ-5 попали Lada (130,8 тысячи), Toyota (56,1 тысячи). Далее — корейские бренды Kia и Hyundai — 33,1 тысячи и 30,8 тысячи. Замыкает пятерку японский Nissan. Таких машин россияне приобрели 24,5 тысячи.

Самой востребованной моделью среди автомобилей с пробегом в сентябре стал седан Lada 2107. Кроме того, в рейтинг попали Kia Rio, Hyundai Solaris, хэтчбек Lada 2114 и Ford Focus. .

В сентябре автоэксперты сообщили, что среди подержанных авто «немецкой тройки» в России лидируют машины BMW.