Остановки у МЦД в Подмосковье будут обслуживать по стандартам Москвы
Правительства Москвы и Подмосковья подписали соглашение о единых нормах содержания остановочных пунктов городского транспорта, расположенных у станций МЦД. Об этом сообщила пресс-служба Транспортного комплекса столицы.
По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в 2023 году Подмосковью передали 200 современных остановочных павильонов, произведенных на заводе СВАРЗ. Их разместили рядом со станциями четырех линий МЦД, сообщил замглавы города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«Общая задача с коллегами из области состоит в том, чтобы обеспечить самый высокий стандарт обслуживания. Современные павильоны изготовлены из прочных и износостойких материалов. Пассажирам областных направлений, а также маршрутов проекта „Москва — область“ станет комфортнее делать пересадки на МЦД и ожидать прибытия автобусов на остановку», — добавил он.
На остановках в Подмосковье снимут объявления и уберут граффити, очистят стеклянные поверхности и металлические элементы, внутренние пространства и маршрутные указатели, обработают антикоррозионными средствами поверхности из нержавеющей стали. При необходимости заменят стекла и другие элементы.
Замена устаревших павильонов началась в 2015 году, с 2018-го производство новых остановок запустили на столичном заводе СВАРЗ. С тех пор собрали свыше 5,6 тысячи современных конструкций. В 2026 году в Москве планируется завершить программу обновления справочных павильонов — это повысит уровень комфорта пассажиров.
Преимущества новых установок:
- увеличенная площадь крыши лучше защищает от непогоды;
- изготовлены из прочных износостойких материалов — алюминий и нержавеющая сталь;
- стекла из прочного триплекса — в случае повреждений не разбиваются на осколки;
- удобные скамейки из негорючего материала;
- лайтбоксы;
- предусмотрено освещение и видеонаблюдение;
- оформляют в едином стиле.
Сейчас в Москве встречаются остановки разных конструкций. Стандартные павильоны устанавливают на маршрутах с невысоким пассажиропотоком, компактные — на узких посадочных площадках, многосекционные — в местах с наибольшим потоком людей.
Трамвайные остановки размещают в том числе на узких обособленных участках, флаги — на самых узких площадках вместо павильонов, навесы — возле крупных пересадочных узлов.