Остановки у МЦД в Подмосковье будут обслуживать по стандартам Москвы

Правительства Москвы и Подмосковья подписали соглашение о единых нормах содержания остановочных пунктов городского транспорта, расположенных у станций МЦД. Об этом сообщила пресс-служба Транспортного комплекса столицы.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в 2023 году Подмосковью передали 200 современных остановочных павильонов, произведенных на заводе СВАРЗ. Их разместили рядом со станциями четырех линий МЦД, сообщил замглавы города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Общая задача с коллегами из области состоит в том, чтобы обеспечить самый высокий стандарт обслуживания. Современные павильоны изготовлены из прочных и износостойких материалов. Пассажирам областных направлений, а также маршрутов проекта „Москва — область“ станет комфортнее делать пересадки на МЦД и ожидать прибытия автобусов на остановку», — добавил он.

На остановках в Подмосковье снимут объявления и уберут граффити, очистят стеклянные поверхности и металлические элементы, внутренние пространства и маршрутные указатели, обработают антикоррозионными средствами поверхности из нержавеющей стали. При необходимости заменят стекла и другие элементы.