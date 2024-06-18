ОСАГО исключат из списка обязательных при регистрации авто документов

В ГД исключили ОСАГО из обязательных при регистрации машины документов

Фото: РИА «Новости»

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором чтении законопроект, по которому из перечня обязательных документов для регистрации транспортного средства исключат ОСАГО. Об этом сообщило РИА «Новости».

В документе предложили сделать предъявление страхового полиса необязательным, если регистрационные действия связаны со сменой владельца. Кроме того, проект закона предполагает изменения в законах об ОСАГО и безопасности дорожного движения: они исключат необходимость заключать договор страхования до совершения регистрации авто.

Поправки ко второму чтению законопроекта установили порядок прекращения госучета транспортного средства. Теперь это будет происходить по заявлению владельца машины в отношении находящегося в розыске похищенного или угнанного авто.

Кроме того, автовладельцам хотят позволить сразу снимать авто с учета в ГАИ при продаже. Ждать 10 дней с момента обращения не придется.

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