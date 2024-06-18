ОСАГО исключат из списка обязательных при регистрации авто документов

В ГД исключили ОСАГО из обязательных при регистрации машины документов

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором чтении законопроект, по которому из перечня обязательных документов для регистрации транспортного средства исключат ОСАГО. Об этом сообщило РИА «Новости» .

В документе предложили сделать предъявление страхового полиса необязательным, если регистрационные действия связаны со сменой владельца. Кроме того, проект закона предполагает изменения в законах об ОСАГО и безопасности дорожного движения: они исключат необходимость заключать договор страхования до совершения регистрации авто.

Поправки ко второму чтению законопроекта установили порядок прекращения госучета транспортного средства. Теперь это будет происходить по заявлению владельца машины в отношении находящегося в розыске похищенного или угнанного авто.

Кроме того, автовладельцам хотят позволить сразу снимать авто с учета в ГАИ при продаже. Ждать 10 дней с момента обращения не придется.