Общественник Шкуматов заявил, что авторынку в РФ поможет возрождение программы утилизации

Агентство «Автостат» зафиксировало падение продаж новых легковушек на 27,6% в сравнении с июнем предыдущего года — всего было реализовано 90 тысяч машин. Ситуацию прокомментировал координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов, сообщил « Ридус ».

По его мнению, политика господдержки в данной сфере видится единственным выходом из сложившейся ситуации. Он предложил обратить внимание на программу утилизации, действовавшую в стране дважды — в 2010-2011 и 2014–2015 годах.

«Мне кажется, настал момент когда государство должно помочь и автомобилистам, и автозаводам, в том числе, каким-то специальными программами», — добавил общественник.

Как пояснил Шкуматов, прошлый опыт не только показал положительный эффект в объемах выпуска автомобилей отечественными производителями, но и привел к снижению аварийности на дорогах, поскольку владельцы устаревших транспортных средств получили стимулы приобрести более современные и безопасные модели.