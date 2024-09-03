Общественник Крохмаль: в РФ нужны квоты на субсидирование установки камер на опасных участках дорог

В России необходимо предусмотреть квоты на субсидирование установки дорожных камер в труднодоступных и опасных местах. Такое мнение выразил глава общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль НСН.

По словам эксперта, особое внимание нужно уделить южному направлению (Крым—Сочи) и федеральным трассам, там должна быть нулевая аварийность.

Также необходимо «мотивировать» региональные власти не просто зарабатывать на штрафах, а добиваться снижения аварийности. Сделать это можно благодаря дополнительному финансированию при условии снижения числа аварий в регионе.