Общественная Служба Новостей: зимой рекомендуется накачивать шины на 0,2—0,3 бара больше

С наступлением холодов автовладельцы могут столкнуться с проблемой снижения давления в шинах. Это влияет на управляемость и безопасность вождения. Из-за перепадов температур давление может упасть на 0,2—0,3 бар, написала Общественная Служба Новостей .

Для легковых машин диапазон давления обычно составляет 2,0—2,8 бар. Зимой рекомендуется накачивать шины на 0,2—0,3 бара больше, чтобы компенсировать снижение давления при низких температурах.

Важно использовать манометр для проверки давления, так как не всегда снижение заметно визуально. Давление можно измерить на СТО, с помощью автомобильного компрессора или на заправке.

Чтобы подкачать шины, используют компрессор или насос. На современных АЗС часто есть системы для накачки колес. Подкачивать шины нужно на холодных колесах, чтобы показания были точными.

Если давление в шине быстро падает, нужно найти причину. Это может быть прокол, трещина, повреждение ниппеля, порез или проблема с диском. В зависимости от ситуации необходимо заклеить дыру, заменить ниппель, воспользоваться запасной шиной или обратиться за ремонтом диска.