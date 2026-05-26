Общественная служба новостей выяснила, где разрешается парковаться согласно ПДД

Правильная парковка — залог безопасности автомобиля и спокойствия водителя. Однако нарушения могут привести не только к штрафам, но и к эвакуации транспортного средства. Общественная служба новостей выяснила, где разрешается и запрещается парковаться согласно ПДД.

Чем отличаются остановка и стоянка

Любому водителю важно понимать разницу между этими понятиями. Остановка длится не более пять минут и может быть связана с посадкой или высадкой пассажиров, загрузкой или разгрузкой вещей. Стоянка же предполагает длительное прекращение движения автомобиля, когда он стоит более пяти минут.

Где разрешена парковка

Согласно ПДД, парковать автомобиль можно на любом участке дороги, если это не запрещено знаками, разметкой или правилами и не создает помех для других участников движения. Безопасные места для парковки включают:

— Разрешенные парковочные места, обозначенные знаком «Парковка (P)». — Обочины и края проезжей части (кроме автомагистралей и скоростных дорог). — Во дворах многоквартирных домов (не создавая препятствий для спецтранспорта). — Платные парковки (даже если паркомат не работает). — Зоны временной стоянки (в разрешенные часы).