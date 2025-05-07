Общественная Служба Новостей: выбор шампуня для авто зависит от уровня pH раствора

Общественная Служба Новостей выпустила статью, раскрывающую нюансы выбора автомобильного шампуня — средства, специально разработанного для деликатного ухода за поверхностью транспортных средств. Составы автомобильных шампуней адаптированы под уникальные характеристики лакокрасочных покрытий, пластика и резины, используемых в автомобилях.

Основным компонентом этих продуктов являются поверхностно-активные вещества (ПАВ), способные эффективно удалять грязь и маслянистые пятна. Добавки, такие как глицерин и аллантоин, отвечают за мягкость воздействия на поверхность, снижая риск механических повреждений. Антистатические ингредиенты предотвращают накопление статического электричества, снижая притягивание пыли и грязи, написал MIR24.TV.

Ряд производителей добавляют в шампунь силиконовые полимеры, придающие автомобилю блеск, а также хелатные соединения, обезвреживающие следы металлов, оставшиеся на поверхности кузова после езды по дорогам, покрытым солью и песком.

Выбор подходящего шампуня зависит от уровня pH раствора. Средства с нейтральным показателем (pH 6-8) подходят большинству автовладельцев, обеспечивая безопасный уход за кузовом. Щелочные шампуни (pH 8-10) обладают большей чистящей способностью, но могут негативно влиять на защитный слой воска и алюминий. Кислотные шампуни эффективно удаляют твердые минерализованные отложения, но губительны для деталей из керамических материалов.