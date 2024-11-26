Общественная Служба Новостей: цвет антифриза не влияет на его качество

Среди автомобилистов бытует мнение, что цвет антифриза каким-то образом влияет на его охлаждающие свойства. Однако на самом деле это не так, сообщила Общественная Служба Новостей .

На самом деле цвет никак не влияет на свойства охлаждающей жидкости. Более того, нет никакого запрета на то, чтобы смешивать антифриз разных оттенков.

Эксперты подчеркнули, что главное, на что нужно обращать внимание — это состав жидкости. Если он идентичен, то в бачок к старой можно смело долить новую в любом цвете.

Кроме того, специалисты развеяли и еще один миф, касающийся гаммы оттенков антифриза. На самом деле цвет жидкости ничего не говорит о ее сроке годности.