Общественная Служба Новостей: солнцезащитные коврики помогут охладить машину в жару

Летом высокая температура может сделать поездку в автомобиле без кондиционера настоящим испытанием. Однако есть несколько проверенных способов, которые помогут снизить температуру в салоне, сообщила Общественная Служба Новостей .

Перед тем как отправиться в путь, важно подготовить автомобиль к жаркой погоде. Необходимо заранее проветрить салон: открыть окна и и дверцы за несколько минут до поездки, чтобы горячий воздух вышел.

Еще один вариант — установка солнцезащитных ковриков на время парковки. Специальные каркасные или бескаркасные экраны для лобового и боковых стекол защищают салон от солнца и уменьшают нагрев воздуха внутри.

Также можно положить в салон влажные полотенца или салфетки. Испаряясь, они будут способствовать снижению температуры.