Общественная Служба Новостей: с помощью компрессии двигателя можно оценить работу цилиндров

Компрессия двигателя — важный показатель состояния силового агрегата. С ее помощью можно оценить работоспособность цилиндров и общее состояние мотора. Компрессия показывает, насколько эффективно поршень сжимает воздух в цилиндре, что влияет на мощность и экономичность работы двигателя. О том, как ее проверить, рассказала Общественная Служба Новостей .

Чтобы проверить компрессию, нужно подготовиться: выбрать правильный инструмент, проверить заряд аккумулятора и прогреть двигатель до рабочей температуры.

Перед проверкой компрессии важно отключить топливную систему и зажигание, демонтировать элементы, которые мешают доступу к свечам зажигания, а также снять декоративные кожухи и защитные накладки. Для дизельных двигателей требуется использовать пусковое устройство или второй аккумулятор.

Для проверки компрессии вставьте компрессометр в свечной колодец и прокрутите двигатель стартером. Запишите результаты и сравните их с нормативными значениями. Если значения ниже нормы, это может сигнализировать о критических неисправностях.

При выявлении проблемы проведите тест, залив моторное масло в цилиндр. Повысившиеся показатели компрессии могут указывать на износ поршневых колец или стенок цилиндра, в то время как отсутствие изменений — на негерметичность клапанов или другие проблемы.