Общественная служба новостей рассказала, как завести автомобиль, если сел аккумулятор

Даже самый опытный водитель может столкнуться с ситуацией, когда аккумулятор автомобиля разрядился. Это может произойти в самый неподходящий момент: перед важной встречей, на морозе или вдали от населенных пунктов. В такой ситуации важно не паниковать и правильно оценить обстановку, написала Общественная служба новостей .

Прежде всего необходимо убедиться, что проблема действительно в аккумуляторе. Для этого можно провести простой тест:

— При повороте ключа зажигания приборная панель тускнеет, лампочки едва горят или мигают. — Стартер издает частые щелчки или крутит двигатель очень медленно. — Центральный замок с брелока открывается вяло или вообще не реагирует.

Если у вас кнопка запуска, машина может вообще не «проснуться» — электроника не включается или включается с задержкой.

Способ 1. «Прикуривание»

Для «прикуривания» вам понадобится второй автомобиль с исправным аккумулятором и пусковые провода. Поставьте машины максимально близко, но так, чтобы они не касались друг друга. Удобнее всего — «нос к носу». Машина-донор должна быть заглушена. Это важно для безопасности электроники.

Помните про полярность: красный провод — это «плюс» (+), черный — «минус» (-). Перепутать полярность — значит устроить короткое замыкание. Это может повредить электронику обоих автомобилей. Будьте предельно внимательны.

Способ 2. Пусковое устройство

Пусковое устройство (бустер) — это компактная «пауэрбанка» для автомобиля. Он способен выдавать ток до 600–1000 Ампер, чего хватит, чтобы запустить двигатель даже в сильный мороз. Просто подключите «крокодилы» бустера к клеммам аккумулятора, подождите 30–60 секунд и заводите двигатель. После запуска отключаете бустер.

Держите бустер в машине всегда, особенно зимой. Заряжайте его раз в три-четыре месяца, даже если не пользуетесь. Литиевые батареи имеют свойство саморазряда, и в ответственный момент он может оказаться «пустым».

Способ 3. Если под рукой только зарядное устройство

Этот способ подойдет, если вы находитесь дома в гараже или на стоянке с доступом к электричеству. Снимите аккумулятор с машины, подключите зарядное устройство и включите его в сеть. В зависимости от глубины разряда процесс зарядки может занять от 4 до 12 часов.