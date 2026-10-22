Общественная служба новостей рассказала, как действовать, если перекрыли машину

Если вашу машину заблокировали, сначала осмотрите ее: номер телефона владельца часто оставляют под лобовым стеклом, на приборной панели или под дворником. Если контактов нет, можно аккуратно постучать по кузову, чтобы сработала сигнализация, или воспользоваться приложением «Госуслуги Авто» — достаточно ввести госномер, чтобы отправить водителю push-уведомление.

Блокировка выезда считается нарушением по ст. 12.19 КоАП РФ, только если машина создает реальное препятствие для движения. Если владелец не находится, звоните в ГИБДД по номеру 102 или 112, назовите точный адрес и данные автомобиля. До приезда полиции зафиксируйте на фото или видео госномер и общую обстановку, но не пытайтесь самостоятельно двигать чужую машину, блокировать ее в ответ или повреждать имущество — это грозит административной или уголовной ответственностью. Если же проезд случайно перекрыли вы, оставьте свой номер на видном месте и освободите место по первому звонку.