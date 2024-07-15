Общественная Служба Новостей: перед ночными поездками на машине важно вымыть лобовое стекло

В ночное время водителю необходимо использовать световые приборы. Ближний и дальний свет фар, габаритные огни, поворотники, стоп-сигналы, сигналы заднего хода, освещение номеров — все это должно работать исправно. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей .

Перед выездом важно проверить техническое состояние автомобиля, например, не загрязнены ли стекла. Свет важен не только водителю, чтобы видеть дорогу, но и другим участникам движения, чтобы заметить автомобиль.

Если световые приборы не будут включены, машину могут не заметить, и ее габариты не будут учтены. Либо такое авто может быть воспринято как стоящее, а не движущееся. Световые приборы должны быть чистыми, иначе из-за грязи они будут светить хуже. Перед поездкой также не забывайте протирать стекла и зеркала заднего вида, иначе они могут давать блики, мешающие обзору водителя.