Общественная Служба Новостей: перед ночными поездками на машине важно вымыть лобовое стекло
В ночное время водителю необходимо использовать световые приборы. Ближний и дальний свет фар, габаритные огни, поворотники, стоп-сигналы, сигналы заднего хода, освещение номеров — все это должно работать исправно. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.
Перед выездом важно проверить техническое состояние автомобиля, например, не загрязнены ли стекла. Свет важен не только водителю, чтобы видеть дорогу, но и другим участникам движения, чтобы заметить автомобиль.
Если световые приборы не будут включены, машину могут не заметить, и ее габариты не будут учтены. Либо такое авто может быть воспринято как стоящее, а не движущееся. Световые приборы должны быть чистыми, иначе из-за грязи они будут светить хуже. Перед поездкой также не забывайте протирать стекла и зеркала заднего вида, иначе они могут давать блики, мешающие обзору водителя.