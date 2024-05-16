Обновленный электробус «Генерал» пустят по улицам Петербурга | 360°

Транспорт 16 мая 2024, 17:59 Обновленный электробус «Генерал» пустят по улицам Петербурга

Читать 360 в

В скором времени по улицам Петербурга начнет курсировать обновленный электробус «Генерал». Общественный транспорт может двигаться автономно, а зарядка происходит от трамвайной или троллейбусной сети, сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Директор по развитию компании-производителя Денис Фролов в беседе с журналистами рассказал, что пока большую часть «Генералов» выпускают в Саратовской области. В Петербурге может открыться дополнительная линия в случае увеличения заказов.

Реклама

Фролов назвал электробус не только экологичным, но и экономичным видом транспорта. Машина может эксплуатироваться на протяжении 20 лет.