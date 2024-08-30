Обновленные кроссоверы Jetta VS5 и VS7 появятся на российском рынке в октябре

Продажи обновленных кроссоверов Jetta VS5 и VS7 стартуют в России в октябре. Основные изменения связаны с внешним видом, сообщила « Российская газета ».

Рестайлинг модели VS5 включает установку x-образной решетки радиатора и бамперов другой формы. Кроме того, на багажнике появятся логотип и название авто.

Обновленный VS7 отличается лишь появлением безрамочной решетки радиатора, добавило «АБН24».