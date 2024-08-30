Обновленные кроссоверы Jetta VS5 и VS7 появятся на российском рынке в октябре
Продажи обновленных кроссоверов Jetta VS5 и VS7 стартуют в России в октябре. Основные изменения связаны с внешним видом, сообщила «Российская газета».
Рестайлинг модели VS5 включает установку x-образной решетки радиатора и бамперов другой формы. Кроме того, на багажнике появятся логотип и название авто.
Обновленный VS7 отличается лишь появлением безрамочной решетки радиатора, добавило «АБН24».
Стало известно о состоянии радиационного фона в Курской области
Многодетные семьи из Подольска получили канцелярские наборы для первоклассников
Более 1,3 миллиона человек посетили павильон Минпровещения на выставке «Россия»
Модельеры из Коломны победили XII Международном профессиональном конкурсе
Свыше 1,2 тысячи летних кафе открыли в этом году в Подмосковье
Жители Подольска отправили в зону СВО маскировочные сети и нашлемники
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте