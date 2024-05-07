Объем импорта легковых машин в Россию в апреле упал на 34% к показателям марта | 360°

Транспорт 07 мая 2024, 13:21 Объем импорта легковых машин в Россию в апреле упал на 34% к показателям марта «Автостат»: в апреле импорт легковых машин упал на 34% к показателям марта РИА «Новости»

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Импорт легковых автомобилей в Россию в апреле упал более чем на 30%/, по сравнению с мартом. Это минимальный показатель не только в этом году, но и за последние 10 месяцев, сообщил «Автостат».

По данным агентства, в апреле объем импорта новых легковых машин на отечественный рынок составил 57,8 тысячи единиц, что на 34% меньше мартовского показателя.

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Более низкий результат фиксировали в июне 2023 года, отметили эксперты. Тогда объем импорта равнялся 55,7 тысячи штук.

Отдельно «Автостат» представил данные по автомобилям с пробегом старше трех лет. В апреле их ввезли в страну на 22% меньше, чем в марте. Речь идет о 31,6 тысячи экземпляров.

По мнению директора агентства Сергея Целикова, на падение импорта могло повлиять изменение правил ввоза машин, которые вступили в силу 1 апреля. Импортеры постарались привезти как можно больше автомобилей в марте, пояснил он. Это в итоге сказалось на апрельских показателях.

При этом Целиков не исключил, что при нынешних условиях ввоза объем импорта может продолжить снижение.

«По новым легковым автомобилям показатели пока выше значений прошлого года, но где-то к июлю уйдем в диапазон прошлого года или даже ниже», — подчеркнул специалист.