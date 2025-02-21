Новый российский автомобильный бренд Tenet представили в Калужской области

В Калужской области анонсировали новый отечественный автомобильный бренд Tenet. Фотографии машин представил губернатор региона Владислав Шапша, сообщил «ФедералПресс».
По его словам, транспорт разработан с учетом специфики российских дорожных условий. В числе основных характеристик — гибридная силовая установка, сочетающая мощный бензиновый мотор с экологически чистым электрическим агрегатом.
Кроме того, модели обладают повышенной проходимостью благодаря полноприводной трансмиссии и легкому кузову из композитных материалов. Еще одно преимущество Tenet — продвинутые системы безопасности, состоящие из датчиков, камер и радаров.
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