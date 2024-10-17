Новый пикап-хардтоп Oting Palasso презентовали в России

Китайская компания Sinomach Automobile представила в России новый пикап Oting Palasso, который станет второй моделью марки после внедорожника «Паладин». Старт продаж запланирован на I квартал 2025 года, сообщили «Известия» .

Уникальность Oting Palasso заключается в отсутствии открытого кузова, а его монолитная крыша придает ему статус пикап-хардтоп, что делает его первым официальным представителей такого класса в РФ.

Длина автомобиля составляет 5,27 метра, колесная база — 3,150 метра, а объем багажника — 2150 литров. Модель укомплектована двухлитровым турбомотором Mitsubishi мощностью 218 лошадиных сил и восьмиступенчатой автоматической трансмиссией ZF, работающей с полным приводом.



