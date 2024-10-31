Новый кроссовер X-Cross 8 представил бренд Xcite

На российский рынок в скором времени выведут новый кроссовер X-Cross 8 от бренда Xcite. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на сообщение пресс-службы компании производителя, «Автозавода Санкт-Петербург».

Новая модель представляет собой автомобиль на базе китайского Chery Tiggo 8. В комплектацию входит турбированный двигатель объемом 1,6 литра и со 150 лошадиными силами под капотом.

Также в машине предусмотрен семиступенчатый «робот».Салон оснащен светодиодной оптикой, двухзонным климат-контролем, бесключевым доступом и дистанционным запуском двигателя. Кроме того водительское сиденье — с электрорегулировкой, функцией памяти и вентиляцией. Также предусмотрена регулировка руля.