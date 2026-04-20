Новый кроссовер Geely Coolray скоро появится в официальных дилерских центрах в России

Новый кроссовер Geely Coolray в ближайшее время поступит в официальные дилерские центры марки в России. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на представительство компании.
Geely Coolray будет оснащен четырехцилиндровым турбированным двигателем объемом 1,5 литра и мощностью 147 лошадиных сил. Мотор работает совместно с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя мокрыми сцеплениями. Средний расход топлива в смешанном цикле составляет 6,5 литра на 100 километров. Стоимость моделей объявят позже.
