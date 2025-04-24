Новый класс воздушного пространства для гражданских БПЛА предложили ввести в России

Минтранс предложил установить для дронов класс Н с полетами на высотах до 150 м

В России могут установить для гражданских беспилотников новый класс воздушного пространства — Н. Проект закона, подготовленный Минтрансом России, разместили на портале проектов правовых актов.

Министерство предложило установить для гражданских дронов полеты в этом классе на высотах до 150 метров.

Кроме того, предполагается, что эшелонирования БПЛА не будет производиться. Не потребуется и постоянная двухсторонняя радиосвязь с органом, обслуживающим воздушное движение.

Гражданским дронам при полетах в классе Н не придется получать разрешение на использование воздушного пространства. Разрешенная скорость полета будет составлять не более 450 километров в час.

Министерство также предложило установить маршруты полетов для дронов в классе G. В этом случае высота полета может составляться 150 метров и выше, причем при ширине четыре километра.

Летом 2023 года Минтранс разрешил любительским беспилотникам летать в специальных зонах в городах.