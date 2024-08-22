Новый Haval поступит на российский авторынок

В России анонсировали продажи нового внедорожника Haval. Это модель H5, которая внешне напоминает японскую Toyota Fortuner, сообщила «Газета.ru».

Для покупателей в России будет предложена полноприводная версия с бензиновым двигателем объемом два литра, мощностью 249 лошадиных сил. Варианты трансмиссии будут механическими и автоматическими.

При сложенных задних сиденьях объем багажного отделения может достигать 2,1 литра. Внутри расположился 10,25-дюймовый монитор, который управляет основными функциями автомобиля. Модель также оборудована светодиодными фарами, прямоугольными двойными выхлопными трубами и рейлингами на крыше.

Цена на данный момент для России еще не раскрыта, отметил АБН24.

Компьютеры, смартфоны, одежда. Что подорожает в России осенью 2024 года

Lu Hanxin/Xinhua

«Цинично и расточительно». Депутат Останина — о гонораре Shaman’а в Оренбурге

Global Look Press/Petrov Sergey/news.ru

Ненависть, инфантилизм и убийства. Кто такие инцелы

Armin Lotfi

Свыше 120 миллионов в год. Завод в Ногинске раскрыл секреты производства косметики

Из студий в частные дома. Как поддержка ИЖС повлияет на жизнь россиян

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте